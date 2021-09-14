* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 06:27 — REGNUM Террористическая группировка «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно ослабла и не способна осуществлять атаки против США, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен 13 сентября на слушаниях в палате представителей Конгресса страны.

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что на это указывает информация, предоставленная разведкой. По словам главы Госдепа, группировка лишена возможности атаковать не только Соединенные Штаты, но и другие страны.

Блинкен обратился с призывом к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помнить о том, к чему привело нападение «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на США в 2001 году. Кроме того, госсекретарь добавил, что до атаки группировка имела убежище в Афганистане и воспользовалась этим.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа издание The Sun со ссылкой на доклад Управления генерального инспектора Пентагона распространило информацию о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложили «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовать территорию Афганистана в качестве убежища, а также превратить республику в «колыбель джихада».

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