Блинкен заявил об отсутствии сил у «Аль-Каиды»* для атак на США
Вашингтон, 14 сентября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно ослабла и не способна осуществлять атаки против США, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен 13 сентября на слушаниях в палате представителей Конгресса страны.
Он отметил, что на это указывает информация, предоставленная разведкой. По словам главы Госдепа, группировка лишена возможности атаковать не только Соединенные Штаты, но и другие страны.
Блинкен обратился с призывом к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помнить о том, к чему привело нападение «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на США в 2001 году. Кроме того, госсекретарь добавил, что до атаки группировка имела убежище в Афганистане и воспользовалась этим.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа издание The Sun со ссылкой на доклад Управления генерального инспектора Пентагона распространило информацию о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложили «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовать территорию Афганистана в качестве убежища, а также превратить республику в «колыбель джихада».
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