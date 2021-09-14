* запрещённая в России организация

Вашингтон, 14 сентября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно ослабла и не способна осуществлять атаки против США, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен 13 сентября на слушаниях в палате представителей Конгресса страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Он отметил, что на это указывает информация, предоставленная разведкой. По словам главы Госдепа, группировка лишена возможности атаковать не только Соединенные Штаты, но и другие страны.

Блинкен обратился с призывом к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помнить о том, к чему привело нападение «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на США в 2001 году. Кроме того, госсекретарь добавил, что до атаки группировка имела убежище в Афганистане и воспользовалась этим.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа издание The Sun со ссылкой на доклад Управления генерального инспектора Пентагона распространило информацию о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложили «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовать территорию Афганистана в качестве убежища, а также превратить республику в «колыбель джихада».

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