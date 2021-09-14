Владивосток, 14 сентября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В столице Дальнего Востока готовятся к проведению V международного марафона «Мосты Владивостока», который пройдёт 25 сентября по живописной трассе острова Русский, двум мостам с финишем на центральной площади города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

maxmann Марафон

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Марафон «Мосты Владивостока» — Galaxy Vladivostok Marathon — стал визитной карточкой Приморья для любителей спорта не только со всей России, но и многих стран мира. В этом году на дистанции выйдут 3 тыс. бегунов из 10 стран. В 2019 году — до пандемии — участвовало 4 тыс. человек из 25 стран.

Марафонцы пробегут 5, 10, 21 и 42 км, а также 1 км — для детей и 1 км — для паралимпийцев. Трасса имеет сертификацию AIMS — Международной ассоциации забегов.

По мнению организаторов, владивостокский марафон — это не просто спортивное мероприятие, а яркий городской праздник и настоящий фестиваль культуры и спорта.

В связи с проведением марафона во Владивостоке 25 сентября будут введены временные ограничения движения транспорта в одном направлении — по Университетскому проспекту (от пересечения с ул. Кронштадтской) до центральной площади.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодный полумарафон «Пульс» прошёл в Белгороде 12 сентября. Профессиональные спортсмены и любители бега разыграли призовой фонд в 1,5 млн рублей.