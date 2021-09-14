Абакан, 14 сентября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. В Хакасии после тяжёлой непродолжительной болезни скончалась заслуженный врач республики Татьяна Доможакова. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Минздрав Хакасии выразил соболезнования родным и близким Татьяны Доможаковой, отдавшей региональной медицине более 42 лет. Она была врачом — психиатром, наркологом, судебно-психиатрическим экспертом, а также возглавляла отделение медицинского освидетельствования.

Церемония прощания с Татьяной Доможаковой состоится 15 сентября в Абакане.

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