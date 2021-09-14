Гуйян, Китай, 14 сентября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Инвестиции в крупные центры обработки данных и связанные с ними отрасли достигли 12,1 млрд юаней (около $1,9 млрд) за первые семь месяцев этого года в Гуйяне, столице провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

С января по июль текущего года в городе было создано восемь больших центров обработки данных. Добавленная стоимость индустрии производства электронной информации увеличилась на 62% в годовом исчислении, за этот период было подписано 17 новых проектов.

Глава городского бюро по разработке и управлению большими данными У Хунчунь заявил, что город стремится развивать три кластера индустрии больших данных стоимостью более 100 млрд юаней каждый, включая центры обработки данных, производство электронной информации, программное обеспечение и услуги в области информационных технологий.

Являясь первой в Китае национальной пилотной зоной для сбора больших данных, Гуйчжоу привлек крупные предприятия и всемирно известные исследовательские институты, стремящиеся создать центры обработки больших данных и региональные штаб-квартиры.