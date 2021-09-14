Ульяновск, 14 сентября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области при плановом охвате вакцинацией 595 тыс. человек прививку от COVID-19 более 344 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские шприцы

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По данным властей, с начала прививочной кампании вакцинацию первым компонентом прошли 344 516 человек, из них 115 289 граждан в возрасте старше 60 лет. В том числе сделали две прививки (то есть завершили иммунизацию) 293 558 жителей, из них 107 505 пожилых граждан.

В минздраве Ульяновской области отмечают, что федеральное профильное ведомство пересмотрело нормативы по вакцинации для формирования коллективного иммунитета: если ранее планировалось привить 60% населения, то сейчас — 80%.

Напомним, в регионе при 60% охвате иммунизацией от COVID-19 речь шла о 595 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 77 902 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 69 685 пациентов, умер 2431 пациент.