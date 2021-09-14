Тегеран, 14 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. 12 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что во время его встречи в Тегеране с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадимиобе стороны обсудили ускорение проекта строительства железной дороги Басра-Шаламчех, соединяющей Иран с Ираком. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Раиси сделал эти замечания, выступая перед журналистами после встречи с премьер-министром Ирака. Он отметил, что премьер-министр Ирака приказал связанным с Ираком должностным лицам придать импульс стратегическому железнодорожному проекту Басра-Шаламчех.

Премьер-министр Ирака также пообещал разрешить большему числу иранских паломников посещать ритуалы Арбаина в Ираке. По его словам, страна примет 30 000 паломников из Ирана.

Раиси приветствовал теплые отношения между Ираном и Ираком, отметив, что отношения между двумя странами могут значительно укрепиться во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Он подчеркнул, что отношения между Ираном и Ираком не ограничиваются двумя странами, а скорее влияют на региональные и международные отношения.