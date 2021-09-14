Пекин, 14 сентября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Восточно-китайская провинция Чжэцзян повысила уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с тайфуном «Чанту» до самого высокого уровня, закрыв школы, а также приостановив авиа и железнодорожное сообщение в нескольких городах, сообщает агентство Синьхуа.

Pxhere.com Тайфун

Как сообщила обсерватория, ожидается, что тайфун обрушится на прибрежные районы провинции между Чжоушанем и Нинбо или пройдет через острова Чжоушань в понедельник утром. По прогнозам, шторм принесет проливные дожди и сильные порывы ветра в восточные и северные районы Чжэцзяна с 12 по 15 сентября. Местные власти объявили красную тревогу — также самую высокую — в связи с геологическими катастрофами.

Органы образования в городах Нинбо, Чжоушань и Тайчжоу распорядились приостановить занятия в детских садах, начальных и средних школах, а также во внеклассных учебных заведениях. Аэропорт Ханчжоу, столицы провинции Чжэцзян, отменил все исходящие авиарейсы. Также было скорректировано расписание некоторых поездов, курсирующих по провинции.

В Шанхае местные власти распорядились приостановить занятия в детских садах, начальных и средних школах, поскольку город готовится к проливным дождям и сильному ветру. Власти Шанхая также распорядились закрыть парки, развлекательные заведения и другие туристические объекты на открытом воздухе.