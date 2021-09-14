Кызыл, 14 сентября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. В Туву поступило 33 тыс. вакцин «Совигрипп», предназначенных для вакцинации от гриппа взрослых и 26,6 тыс. доз препарата «Ультрикс-Квадри» для детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Mil.ru Вакцинация от гриппа

Всего в республике планируется привить 60% населения или 196,4 тыс. человек, в том числе 94,3 тыс. детей и 1459 беременных.

«Вакцинации за счёт бюджетных средств подлежат также работники сфер здравоохранения, образования, социальные работники, студенты, призывники, а также больные с хроническими заболеваниями и пожилые люди старше 60 лет», — добавили в правительстве.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю в республике выявлено более 1 тыс. случаев ОРВИ. Госпитализировано 18 человек, из которых 12 детей.