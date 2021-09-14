Улан-Удэ, 14 сентября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Вечером 13 сентября в больнице скорой медицинской помощи скончался водитель, ставший участником тройного ДТП под Улан-Удэ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по Бурятии.

Управление ГИБДД по Бурятии ДТП в Бурятии

Авария произошла утром 8 сентября на трассе возле посёлка Солдатский. 49-летний водитель автомобиля Toyota Wish столкнулся с Nissan Laurel под управлением мужчины 1985 года. После чего последний по инерции совершил столкновение с автомобилем Toyota Prius.

В результате были госпитализированы водители Toyota Wish и Nissan Laurel.

Таким образом, всего на дорогах республики с начала года погибли 74 человека.

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