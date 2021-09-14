Новосибирск, 14 сентября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным обследования деловой активности строительных организаций, проведённого на 10 августа 2021 года, руководители 77% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в отрасли как«благоприятную» и «удовлетворительную», 23% - как «неудовлетворительную». Такие данные привёл Новосибирскстат.

Novosibstat.gks.ru Скриншот с сайте Новосибирскстата

«Портфель заказов в третьем квартале 2021 года 52% руководителей считают «нормальным», 48% — «ниже нормального». Средняя обеспеченность финансированием составила четыре месяца против трёх месяцев во втором квартале 2021 года», — уточнил региональный орган статистики.

Оценивая обеспеченность производственнымимощностями относительно спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, руководители84% организаций отметили, что ихбудет «достаточно», 2% - «более чем достаточно», 14% - «недостаточно».