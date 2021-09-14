Хабаровск, 14 сентября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Прокуратурой Верхнебуреинского района выявлен сайт, содержащий объявления о продаже поддельных военных билетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в надзорном ведомстве Хабаровского края.

Gov.spb.ru Военный билет

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Желающим купить «военник» предлагают заплатить 90 тыс. руб.

«За подделку официальных документов и их использование предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет, распространение подобных объявлений на территории РФ запрещено», — пояснили в прокуратуре.

Прокурором района в суд направлен административный иск, который удовлетворён, доступ к сайту заблокирован.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии жалуются, что в регионе активизировались мошенники, предлагающие поддельные ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Цены на эти «услуги» существенно выше, чем в среднем по России.