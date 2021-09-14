Благовещенск, 14 сентября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Приговор убившему краснокнижного амурского тигра Павлика ужесточила после апелляции судебная коллегия Амурского областного суда. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба суда.

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Свободненский городской суд признал виновными двоих жителей Приамурья в намеренном убийстве амурского тигра и приговорил каждого из них к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима. Кроме того, с осуждённых взыскали больше двух млн рублей в пользу управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

Адвокаты осуждённых подали апелляционные жалобы с целью смягчить приговор суда и назначить наказание не связанное с лишением свободы. Суд же, рассмотрев данное дело, вынес решение об ужесточении наказания, добавив одному из осуждённых ещё один месяц к общему сроку лишения свободы. Кроме того, у осуждённого было конфисковано ружьё, которое было орудием преступления.

Отмечается, что пока никто не подавал документы на обжалование решения Амурского областного суда.

Напомним, тигрята Павлик и Елена были изъяты из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в приморском селе. Тигрицу отправили в зоопарк из-за проблем со здоровьем, а подросших тигрят выпустили в их природную среду обитания в 2019 году.