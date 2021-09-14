Вашингтон, , 06:04 — REGNUM Невиданный прорыв в совершенствовании своих стратегических вооружений совершил Китай, заявил руководитель Стратегического командования (STRATCOM) вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард 13 сентября в ходе видеоконференции.

Китайский дракон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что «уровень расширения военных возможностей КНР практически не имеет аналогов в истории». Ричард сообщил, что в первую очередь речь идет о ядерных вооружениях, но это касается и обычных видов вооружений, а также космического и кибероружия.

Адмирал подчеркнул, что впервые в американской истории у США появилось сразу два противника, имеющих ядерное оружие. Ричард подчеркнул, что это ситуация сделает неэффективной прежние принципы реагирования.

Кроме того, глава командования предупредил о том, что Россия «поступательно продолжает широкомасштабную модернизацию» своих вооруженных сил. Он добавил, что для США угроза со стороны РФ остается и даже продолжает расти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замруководителя Комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Джон Хайтен предупредил, что если Соединенные Штаты развяжут войну с Россией или Китаем, то существующий мир погибнет.

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