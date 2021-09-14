Улан-Удэ, 14 сентября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. В Бурятии по данным регионального управления Роспотребнадзора выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе оперативного штаба республики.

Egov-buryatia.ru Врачи в Бурятии

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 62 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 57 565, из которых 28 тыс. приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели за сутки 26 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 49 372 человека.