Лондон, 14 сентября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. В Великобритании на 80-м году жизни скончалась художница Шарлот Джонсон-Уал, мать премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом со ссылкой на заявление семьи умершей вечером 13 сентября сообщает газета The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Отмечается, что кончина художницы была «внезапной, но мирной». О её причине не сообщается.

Родители Джонсона развелись в 1979 году. Тогда нынешнему премьер-министру было 15 лет, он являлся старшим из четверых детей. Вновь его мать вышла замуж почти десять лет спустя. Со своим новым мужем американским историком Николасом Уалом она несколько лет прожила в США и вернулась в Великобританию после его смерти.

По словам Бориса Джонсона, его мать была в семье «непререкаемым авторитетом».

Живописью Шарлот увлекалась с раннего детства, с возрастом это занятие стало её профессией. Наиболее известны портретные работы художницы, хотя она также писала городские пейзажи и натюрморты. Выставки работ Джонсон-Уал регулярно проходили в США и Великобритании.