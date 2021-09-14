Пекин, 14 сентября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. Китайские институты международного коммерческого арбитража пользовались растущим влиянием во всем мире в 2020 году, показали официальны данные, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

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Китайская Международная экономическая и торговая арбитражная комиссия (CIETAC), которая опубликовала свежий годовой отчет, в прошлом году рассмотрела 3615 арбитражных дел, что на 8,5% больше, чем годом ранее, говорится в отчете. Сумма денег, задействованных в этих делах, достигла 122,13 млрд юаней (около $18,94 млрд).

В отчете говорится, что из общего числа 739 случаев были связаны с зарубежными странами или китайскими Гонконгом, Макао или Тайванем, добавив, что увеличение числа случаев составило 20% в годовом исчислении. Комиссия публикует ежегодный отчет в течение семи лет подряд.

CIETAC была создана в апреле 1956 года при Китайском совете по содействию международной торговле и является одним из крупнейших постоянных арбитражных учреждений в мире.