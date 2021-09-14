Якутск, 14 сентября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В девяти районах Якутии продолжается борьба с огнём лесных пожаров. За сутки ликвидированы 16 возгораний, локализованы — четыре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

bertknot Лесной пожар

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Продолжает гореть лес в 10 километрах от трёх населённых пунктов — в Чурапчинском, Амгинском и Вилюйском районах. Всего в регионе зафиксировано 50 возгораний, из них тушат 15. На особом контроле находится ситуация в Усть-Майском районе, где действует 6 лесных пожаров. Борются с огнём на территории республики 472 человека, 76 единиц техники и 9 воздушных судов.

«На сегодняшний день приближённых и угрожающих населённым пунктам и объектам экономики лесных пожаров нет», — подчеркнул заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии очень ждут, когда в регионе снимут режим ЧС, введённый из-за лесных пожаров. Только тогда будет открыт сезон охоты.