Бразилиа, 14 сентября, 2021, 05:51 — ИА Регнум. Отделение интенсивной терапии покинет через один-два дня футболист, трёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле. Об этом 14 сентября сообщила его дочь Кели Насименту в своём Instagram.

Atr1992 Пеле. 8 августа 2009 года

Пеле перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Операцию медики провели 9 сентября, руководство больницы сообщило, что восстановление футболиста проходит удовлетворительно, он находится в сознании и активно принимает участие в разговоре.

Дочь бразильца рассказала, что Пеле чувствует себя хорошо, болей у него нет и футболист находится в хорошем расположении духа. По словам Насименту, через один-два дня Пеле покинет отделение интенсивной терапии, какое-то время он будет находиться в обычной палате, а потом поедет домой.

Пеле является единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу и признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Бразилец занесён в Книгу рекордов Гиннеса как футболист, забивший за свою карьеру самое большое количество голов.