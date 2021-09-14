Мехико, 14 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Более 800 афтершоков было зафиксировано на территории Мексики после мощного землетрясения 7 сентября, сообщает мексиканская сейсмологическая служба на официальной странице в Twitter.

Землетрясение

«По состоянию на 13 сентября было зарегистрировано 809 повторных толчков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что магнитуда наиболее мощного из них составила 5,2.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 11 километрах от мексиканского города Акапулько. В результате происшествия погибли три человека. Также повреждены оказались тысячи домов.