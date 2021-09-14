Пекин, 14 сентября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Американский научно-фантастический боевик «Главный герой» вернулся на вершину чарта кассовых сборов на материковой части Китая 11 сентября, через два дня после того, как его место занял другой фильм, сообщает агентство Синьхуа.

Dick Thomas Johnson Райан Рейнольдс

Фильм, рассказывающий о банковском кассире, который вдруг обнаруживает, что на самом деле является второстепенным игроком в видеоигре с открытым миром, и решает стать героем своей собственной истории, заработал около 35,98 млн юаней ($5,57 млн) на 16-й день проката.

За ним последовал китайский боевик «Перекрестный огонь», который принес 15,46 миллиона юаней сборов. Романтическая комедия «Останься со мной» опустилась с первого места на третье, а кассовые сборы картины на указанный день достигли 13,6 млн юаней.