Магадан, 14 сентября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. В Магаданскую область поступили аппараты УЗИ нескольких фирм-производителей — «РуСкан», Vivid T9, LOGIQ P9 и Voluson S10 — медтехника закуплена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Из федерального бюджета выделено более 64 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе правительства региона.

Minzdrav.gov.ru УЗИ аппарат

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Закуплены и уже доставлены ультразвуковые сканеры, системы для сердечно-сосудистых исследований от разных производителей.

Часть аппаратов (три единицы) поступила на замену устаревшему оборудованию, ещё четыре отдали в дополнение к имеющемуся оборудованию. Технику получили областная детская больница, городская поликлиника, родильный дом, филиалы больниц в Среднеканском и Ягоднинском городских округах.

Программа модернизации первичного звена на Колыме находится под личным контролем губернатора Сергея Носова. Предусмотрено выделение более 1,3 млрд рублей. Планируется не только обновление медицинского оборудования, но и строительство двух ФАПов в Янске и Верхнем Парене, больницы в Сусумане; капремонт 19 объектов, покупка более 300 единиц оборудования и 46 единиц транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на площадке ВЭФ-2021 во Владивостоке 2 сентября после доклада Сергея Носова о состоянии здравоохранения в ДФО согласился, что действующая модель финансирования здравоохранения действительно не справляется со своей задачей. Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение ФАПов и поликлиник оставляет желать лучшего.