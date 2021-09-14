Пекин, 14 сентября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Зарубежные институциональные инвесторы увеличили свои вложения в государственные облигации Китая в августе, поскольку доходность оставалась привлекательной, показали официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

К концу августа облигации центрального правительства страны, принадлежащие иностранным инвесторам, превысили 2,2 трлн юаней (около $340,74 млрд), что на 17,3 млрд юаней больше, чем в предыдущем месяце, свидетельствуют данные, опубликованные China Central Depository & Clearing Co., Ltd. (CCDC).

Согласно данным, активы иностранных инвесторов в облигациях, выпущенных политическими банками Китая, за этот период превысили 1,05 трлн юаней, в то время как их активы в облигациях местных органов власти составили 9,45 млрд юаней.

По данным CCDC, объем непогашенных облигаций, принадлежащих зарубежным институциональным инвесторам, по состоянию на конец августа достиг почти 3,41 трлн юаней, из которых 2,48 трлн юаней находились в депозитарии по программе Global Connect и 921,63 млрд юаней по программе Bond Connect.

В настоящее время зарубежные учреждения могут получить доступ к рынку межбанковских облигаций Китая через Global Connect (прямое владение) или Bond Connect (многоуровневое хранение).