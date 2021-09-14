Биробиджан, 14 сентября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. В Еврейской автономии считают количество жилых зданий, пострадавших от наводнения этим летом. Выплаты по 10 тыс. рублей получили 1812 жителей 731 дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе правительства региона.

Вадим Кофман, krskstate.ru Паводок в Канске

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Всего в области специалисты осмотрели 1013 домов, в которые зашла вода. Для получения компенсаций на капремонт или приобретение нового жилья подготовлены документы по 879 зданиям. Более половины осмотренных домов находятся в Ленинском районе ЕАО, ещё часть — в Октябрьском и Смидовичском.

До сих пор остаются подтопленными восемь населённых пунктов в ЕАО. Вода стоит в семи домах, на 224 придомовых территориях и на 1053 дачных участках. Залиты также семь отрезков автодорог, их общая протяжённость — 1,9 км.

Как сообщало ИА REGNUM, более чем в 700 млн рублей предварительно оцениваются расходы на восстановление повреждённых паводком домов и объектов инфраструктуры в Еврейской автономии. Большой урон также нанесён сельхозпроизводителям.