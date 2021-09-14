Южно-Сахалинск, 14 сентября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. На Сахалине, по данным на 13 сентября, в досрочных выборах депутатов Госдумы РФ приняли участие около 7 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Rk.gov.ru Выборы

Читайте также: Более восьми тысяч жителей Мурманской области проголосовали досрочно

Предварительное голосование проводится на 140 участках — на судах, маяках, в труднодоступных населённых пунктах, нефтедобывающей платформе.

Как пояснила председатель избиркома Сахалина Виктория Черкасова, досрочное голосование завершится в островном регионе 16 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области в досрочном голосовании приняли участие более восьми тысяч человек.