Ульяновск, 14 сентября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области выросло суточное число подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

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По оперативной информации, 13 сентября официально подтверждено 287 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что ранее трое суток подряд выявляли по 280 случаев инфицирования.

Всего в Ульяновской области сделано 1 169 502 лабораторных теста на SARS-CoV-2. Под медицинским наблюдением находятся 14 322 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновскую область было передано почти 12 тонн антисептических средств, на что из федерального бюджета затрачено 6,4 млн рублей. Также сначала года в больницы региона передано 25 млн медицинских масок.