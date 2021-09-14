Сямэнь, Китай, 14 сентября, 2021, 05:41 — ИА Регнум. На 21-й Китайской международной ярмарке инвестиций и торговли (CIFIT) к концу мероприятия, прошедшего в городе Сямыне провинции Фуцзянь на востоке Китая, были подписаны соглашения по 512 проектам, сообщает агентство Синьхуа.

Марина Каширская ИА REGNUM Ярмарка

Общая инвестиционная стоимость соглашений составила 392 млрд юаней (около $60,7 млрд), показали официальные данные. В четырехдневном мероприятии приняли участие более 4900 компаний из примерно 90 стран и регионов мира, а также более 50 000 бизнесменов как онлайн, так и оффлайн.

В ходе этого CIFIT было проведено более 60 семинаров, брифингов и бизнес-конференций, посвященных темам, касающимся внутренних и зарубежных инвестиций, таким как строительство экономических коридоров и дорог, цифровая и зеленая экономика и углеродная нейтральность.

Мероприятие было совместно организовано Министерством коммерции Китая и несколькими международными организациями, включая Всемирную торговую организацию, Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию и Всемирную ассоциацию агентств по поощрению инвестиций, с целью активизации международной инвестиционной деятельности.