Пекин, 14 сентября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Центр новостей 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15) официально запустил в субботу свой вебсайт с контентом как на китайском, так и на английском языках в преддверии конференции, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Вебсайт (www.cop15news.com) предоставляет информационные услуги для китайских и иностранных журналистов и пользователей сети, включая более 10 колонок по таким темам, как тенденции конференции и глобальное разнообразие. Он будет публиковать динамичную и своевременную информацию о конференции с упором на сообщения глобальных средств массовой информации.

Участвующие СМИ могут использовать вебсайт для онлайн-бронирования интервью, аренды помещений, проката оборудования и радио‑ и телевизионных услуг. Заседание COP15 начнется Куньмине 11 октября. Оно рассмотрит «глобальные рамки биоразнообразия на период после 2020 года», чтобы разработать план сохранения биоразнообразия в будущем.

Совещание COP15, посвященное теме «Экологическая цивилизация: построение общего будущего для всей жизни на Земле», является первой глобальной конференцией, созванной Организацией Объединенных Наций по теме экологической цивилизации.