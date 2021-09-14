Веллингтон, 14 сентября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Средняя цена на квартиры и дома в Новой Зеландии выросла за прошедший год на 25,5%, сообщает пресс-служба новозеландского Института недвижимости.

Валерия Кузнецова Окленд. Новая Зеландия

По его данным, в августе 2020 года стоимость жилья составляла в среднем 677,4 тыс. новозеландских долларов. Однако в августе 2021 года цены на жилье достигли рекордного значения в 850 тыс. новозеландских долларов. Институт связывает такой рост цен с пандемией коронавирусной инфекции.

При этом в Новой Зеландии снизилось количество предложений на рынке жилья на 31,9%. В августе 2020 года на продажу было доступно 17 974 жилых помещения. Однако уже в августе 2021 года на рынке стали доступны лишь 12 249.