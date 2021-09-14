Наньнин, Китай, 14 сентября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. В общей сложности 179 сделок на сумму более 300 млрд юаней (около $46,59 млрд) были подписаны в пятницу на проходящей 18-й выставке Китай — АСЕАН и Саммите Китай — АСЕАН по вопросам бизнеса и инвестиций, сообщает агентство Синьхуа.

Sidney KH Эмблема АСЕАН

Показатель является самым высоким за всю историю выставки. На выставке, проходившей в Наньнине, столице Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, общая стоимость сделок увеличилась на 13,7%, при этом средняя стоимость проектов достигла 1,7 млрд юаней.

Из подписанных сделок семь проектов были на сумму более 5 млрд юаней. Ежегодная выставка, открытая в 2004 году, является важной платформой для развития торговли и двусторонних отношений между Китаем и АСЕАН.