Южно-Сахалинск, 14 сентября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. На Сахалине разработали систему специальных стимулирующих выплат для медработников за вакцинированных от COVID-19 жителей области. Соответствующий приказ регионального минздрава проходит антикоррупционную экспертизу, сообщило 14 сентября ИА Сах.ком.

Samadm.ru Вакцинация

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На стимулирующие выплаты могут рассчитывать заведующий структурным подразделением, врач-специалист, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, акушерка, фельдшер, медсестра и медицинский регистратор.

Выплаты будут строго разбиты по направлениям. Так, 40 рублей медработник получит за добровольное согласие пациента на вакцинацию от COVID-19, 50 рублей — за осмотр перед прививкой, ещё 40 рублей — за подготовку вакцины, 30 рублей — за регистрацию сведений о вакцинации и 40 рублей — за наблюдение за пациентом после прививки. Итого за полный круг вакцинации медработник может получить 200 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, новую партию второго компонента российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Аргентину, 13 сентября написало на своем сайте аргентинское министерство здравоохранения.