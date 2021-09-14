Москва, 14 сентября, 2021, 05:15 — ИА Регнум. Во вторник, 14 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +12… +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Alexx Zimin Осень. Москва

В ночь на 15 сентября в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +5… +7 °C.

Ветер западный, северо-западный 6−11 м/с, местами порывы до 12−17 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +11… +16 °C днём и +2… +7 °C ночью.

В среду, 15 сентября, днём в столице ожидается +10… +12 °C, по области +9… +14 °C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °C, местами небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного ветра в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

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