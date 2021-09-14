Биробиджан, 14 сентября, 2021, 05:13 — ИА Регнум. В одном из городских автобусов столицы Еврейской АО Биробиджана водитель не берёт платы за проезд со школьников, которые в этот день получили оценку «5». В автобусе висит соответствующее объявление, пишет телеграм-канал AmurMash.

Александр Погожев ИА REGNUM Дневник сорванца

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Номер бесплатного для прилежных учеников автобуса — 26. Пятёрку нужно предъявить. Кондукторы говорят, что дети очень рады акции и действительно стараются получить в школе высшую оценку, что сказывается на успеваемости ребят. Водитель Сергей Ушаков, организовавший акцию, ранее прославился тем, что возил бесплатно спортсменов в другой город и латал ямы на дорогах. Он считает, что эта акция станет стимулом для детей, и они станут учиться лучше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске всё лето проезд на городских трамваях и троллейбусах был бесплатным для школьников. Такое решение приняли в «Ульяновскэлектротрансе».