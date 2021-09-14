Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Бывшая первая леди США Меланья Трамп отказалась вмешаться в ситуацию с беспорядками возле Капитолия в Вашингтоне 6 января, передает телеканал CNN со ссылкой на книгу экс-пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм.

Протестующие у Капитолия (сс) Tyler Merbler

В своем произведении Гришэм утверждает, что 6 января она написала Меланье о ситуации и поинтересовалась ее планами. В частности, она предложила опубликовать сообщение в Twitter о недопустимости насилия в Вашингтоне. Гришэм утверждает, что Меланья якобы ответила отказом на это предложение.

Телеканал утверждает, что Гришэм решила подать в отставку именно в связи с событиями возле Капитолия 6 января. При этом супруга действовавшего тогда главы государства Дональда Трампа Меланья осудила беспорядки лишь 11 января.