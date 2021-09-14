Киев, 14 сентября, 2021, 04:59 — ИА Регнум. Инициативу поделить вагоны метрополитена на мужские и женские отклонили власти Киева. Об этом 13 сентября сообщил портал «Украинские новости».

Santehnik Станция метро в Киеве

Авторы идеи предлагали в каждом поезде сделать два спецвагона: один исключительно для мужчин, другой — исключительно для женщин. Люди могли бы выбирать, в каком вагоне им ехать: в общем, либо исключительно с представителями своего пола. Женские вагоны предлагалось покрасить в розовый цвет, мужские — в синий. Автор проекта утверждал, что такие вагоны необходимы для религиозных женщин и для тех, кто опасается домогательств.

Инициатива была даже зарегистрирована в голосовании за «Общественный бюджет 2022», однако власти Киева её не поддержали. Проект реализован не будет, так как был отклонён после проведения экспертизы.

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