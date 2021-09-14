Хабаровск, 14 сентября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Медицинский автопоезд «Здоровье» начал работу в Ванинском районе Хабаровского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 14 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врач

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Губернаторский поезд побывает в трёх отдаленных населённых пункта, а с 16 сентября продолжит работу в Советско-Гаванском районе.

Жители очень ждут мобильную поликлинику, в которой работает сразу девять узких специалистов: терапевт, педиатр, невролог, окулист, дерматовенеролог, гинеколог, стоматолог. Также работает передвижной флюорограф.

Передвижная поликлиника с февраля уже посетила районы: Вяземский, имени Лазо, Бикинский, Хабаровский, Нанайский.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца лета медицинский автопоезд клинической больницы «РЖД-Медицина» посетил все муниципальные районы Еврейской АО.