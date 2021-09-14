В аэропорт Кабула вернулись на рабочие места все сотрудники, включая женщин
Кабул, 14 сентября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. На свои рабочие места вернулись все сотрудники международного аэропорта, включая женщин, в афганской столице — городе Кабуле. Об этом 14 сентября сообщил телеканал TOLO news.
Сотрудница одного из терминалов аэропорта поделилась своей радостью от того, что новое правительство призвало сотрудников вернуться на свои рабочие места. Женщина указала, что в настоящее время все служащие воздушной гавани работают бесплатно и ждут момента, когда власти начнут начислять им заработную плату.
Всего в аэропорту, по данным телеканала, работает около 100 женщин. Уточняется, что частные компании, ранее обеспечивавшие безопасность, теперь относятся к Управлению гражданской авиации Афганистана.
Напомним, международный аэропорт в Кабуле был закрыт для гражданских авиарейсов после захвата власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 15 августа текущего года. После этого воздушная гавань использовалась разными странами для эвакуации своих граждан, а также афганцев, сотрудничавших с ними. Взлётно-посадочная полоса и терминалы аэропорта были сильно повреждены из-за произошедших в аэропорту терактов и всеобщей паники и хаоса, царивших в аэропорту вплоть до окончания эвакуации 31 августа.
Сейчас работу аэропорта помогают наладить специалисты из Катара и Турции. Первый гражданский авиарейс отправился из Кабула в Доху 9 сентября.