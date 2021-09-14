Кабул, 14 сентября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. На свои рабочие места вернулись все сотрудники международного аэропорта, включая женщин, в афганской столице — городе Кабуле. Об этом 14 сентября сообщил телеканал TOLO news.

(сс) U.S. Central Command Public Affairs Афганские беженцы садятся в самолет в аэропорту Кабула

Сотрудница одного из терминалов аэропорта поделилась своей радостью от того, что новое правительство призвало сотрудников вернуться на свои рабочие места. Женщина указала, что в настоящее время все служащие воздушной гавани работают бесплатно и ждут момента, когда власти начнут начислять им заработную плату.

Всего в аэропорту, по данным телеканала, работает около 100 женщин. Уточняется, что частные компании, ранее обеспечивавшие безопасность, теперь относятся к Управлению гражданской авиации Афганистана.

Напомним, международный аэропорт в Кабуле был закрыт для гражданских авиарейсов после захвата власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 15 августа текущего года. После этого воздушная гавань использовалась разными странами для эвакуации своих граждан, а также афганцев, сотрудничавших с ними. Взлётно-посадочная полоса и терминалы аэропорта были сильно повреждены из-за произошедших в аэропорту терактов и всеобщей паники и хаоса, царивших в аэропорту вплоть до окончания эвакуации 31 августа.

Сейчас работу аэропорта помогают наладить специалисты из Катара и Турции. Первый гражданский авиарейс отправился из Кабула в Доху 9 сентября.