Якутск, 14 сентября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Руководство Якутии объявило о начале отопительного сезона на всей территории республики. Однако на деле пока тепло дали не везде — в том числе на отсутствие отопления жалуются жители Якутска, сообщает 14 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Achgrad.ru Отопительный сезон

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По словам министра ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслава Емельянова, готовность к отопительному сезону объектов тепло‑ и электроэнергетики, инженерной инфраструктуры составляет 99% (не проведены только испытания оборудования в условиях низких температур).

Между тем, на странице главы Якутска в Instagram многие горожане сообщают, что в домах, где они проживают, до сих пор нет отопления.

«Прошу направить письмо в УГСЖН РС (Я) с требованием принять жесткие меры в отношении нерадивых УК, обманывающих и население, и городские власти!» — отметил мэр столицы Якутии Евгений Григорьев.

«В случае замечаний по теплоснабжению в доме необходимо обратиться в свою управляющую организацию, ЕДДС. На бездействие управляющих организаций следует обращаться в Управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии», — пояснили в пресс-службе правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовку к зиме в регионе усложнили проблемы с энергоснабжением, возникшие из-за уничтожения огнём лесных пожаров опор ЛЭП. Всего сгорели 396 опор на 25 линиях электропередачи разных классов напряжения.