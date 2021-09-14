В Якутии официально стартовал отопительный сезон, но тепло дали не всем
Якутск, 14 сентября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Руководство Якутии объявило о начале отопительного сезона на всей территории республики. Однако на деле пока тепло дали не везде — в том числе на отсутствие отопления жалуются жители Якутска, сообщает 14 сентября корреспондент ИА REGNUM.
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По словам министра ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслава Емельянова, готовность к отопительному сезону объектов тепло‑ и электроэнергетики, инженерной инфраструктуры составляет 99% (не проведены только испытания оборудования в условиях низких температур).
Между тем, на странице главы Якутска в Instagram многие горожане сообщают, что в домах, где они проживают, до сих пор нет отопления.
«В случае замечаний по теплоснабжению в доме необходимо обратиться в свою управляющую организацию, ЕДДС. На бездействие управляющих организаций следует обращаться в Управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии», — пояснили в пресс-службе правительства республики.
Как сообщало ИА REGNUM, подготовку к зиме в регионе усложнили проблемы с энергоснабжением, возникшие из-за уничтожения огнём лесных пожаров опор ЛЭП. Всего сгорели 396 опор на 25 линиях электропередачи разных классов напряжения.