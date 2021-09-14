Новосибирск, , 04:19 — REGNUM 150 автобусов по программе лизинга будет приобретено для Новосибирска по решению губернатора региона, 100 из них планируется получить до конца года. В Новосибирской области ведётся системная работа по развитию общественного транспорта, подчеркнули в региональном правительстве.

150 автобусов для Новосибирска приобретут в преддверии чемпионатов



Правительство Новосибирской области

«В преддверии двух чемпионатов мира — по волейболу и по хоккею среди молодежных команд — губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым было принято решение о покупке 150 автобусов для города Новосибирска, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. — Поставка 100 автобусов ожидается в этом году, 50 — в следующем. Думаю, что перед началом чемпионатов все 150 автобусов мы увидим на маршрутах столицы региона».

В бюджете Новосибирской области на 2023 год заложена сумма 741 млн рублей. В проекте бюджета 2024 года — 518 млн рублей.

«Также министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области продолжает формировать заявку на покупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», чтобы заявка прошла ранжирование, и мы также получили транспортные средства в 2022 году», — подчеркнул Анатолий Костылевский.

Напомним, в июне региональным правительством впервые утверждена долгосрочная программа развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области, в рамках которой предполагается ликвидация «узких мест», развитие городской железной дороги, реконструкция и строительство более тысячи километров автодорог, оптимизация сети пригородных маршрутов и другие мероприятия по развитию всех видов транспорта в регионе.