Два жителя Приамурья получили реальные сроки за убийство тигра Павлика
Благовещенск, 14 сентября, 2021, 04:33 — ИА Регнум. Мужчинам, убившим занесённого в Красную книгу амурского тигра, ужесточён приговор. Такое решение вынес Амурский областной суд. Браконьеры будут находиться в исправительной колонии более пяти лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе суда.
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Убийство тигра по кличке Павлик произошло в сентябре 2020 года в Свободненском районе Приамурья, мужчины застрелили краснокнижное животное из ружья. Тогда суд приговорил каждого из ник к пяти годам и двум месяцам лишения свободы. Защита браконьеров сочла это решение слишком жёстким и попыталась обжаловать, добиваясь назначения условного срока. Однако апелляционная инстанция только ужесточила приговор: одному из подсудимых срок отбывания в исправительной колонии увеличен на один месяц, также у него конфисковано ружьё. Доводы адвокатов были отвергнуты.
Как сообщало ИА REGNUM, тигр Павлик вместе с тигрицей Еленой в мае 2019 года были привезены из тигриного питомника Приморья в Приамурье и выпущены в естественную среду обитания.