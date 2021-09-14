Владивосток, 14 сентября, 2021, 04:08 — ИА Регнум. В Приморье в ближайшие годы дополнительно построят 13 поликлиник, закупят санитарный транспорт, медоборудование, сообщили 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врач

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Также в стадии проработки находится вопрос об увеличении квот по программе «Земский доктор». Дополнительные меры поддержки будут предусмотрены для врачей на отдаленных и северных территориях.

«Мы добавим количество квот за счет краевых средств. Это позволит выплатить врачам отдаленных и северных территорий 2 миллиона рублей при трудоустройстве. Дополнительные меры поддержки будут работать для всех районов, кроме крупных городов: Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Также обсуждается вопрос доплаты врачам первичного звена, участковым терапевтам, до 30 тыс. рублей, и возможность предоставления им арендного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснозерская центральная районная больница Новосибирской области в текущем году пополнилась по программе «Земский доктор» тремя врачами: терапевтом, хирургом и стоматологом.