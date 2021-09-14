Киев, 14 сентября, 2021, 04:03 — ИА Регнум. Условие российской стороны для возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского раскрыл депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко 13 сентября в эфире телеканала «НАШ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Бойко заявил, что российская сторона готова к переговорам с Украиной в случае, если Киев конструктивно подойдёт к вопросу их организации. При этом депутат отметил, что Москва не будет обсуждать тему Крыма. По словам Бойко, попытка Украины поставить вопрос о Крыме главным в повестке говорит лишь о «неконструктивной ситуации» в стране и общей неготовностью к двустороннему саммиту на высшем уровне.

По мнению Бойко, в переговорах лидеров России и Украины заинтересован, прежде всего, Киев.

Напомним, ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров пояснил, что встреча Зеленского с президентом России возможна, но при условии, что на ней будет поднят вопрос о так называемой «оккупации» Крыма.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российского лидера встретиться с Зеленским с целью начать исправлять отношения двух стран. Однако, по словам Пескова, взаимной политической воли из Киева не наблюдается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Песков сообщил о невозможности диалога по Крыму между Путиным и Зеленским.