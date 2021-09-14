Хабаровск, 14 сентября, 2021, 03:47 — ИА Регнум. В Хабаровске благоустроят два больших сквера для отдыха горожан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Скверы, которые находятся в Индустриальном и Краснофлотском районах, благоустроят в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В Краснофлотском районе на 2,5 га по дизайн-проекту планируется создать новые пешеходные зоны, установить спортивный комплекс для активных видов спорта, воркаут-площадки, в том числе и для маломобильных граждан. Также сделают детские игровые зоны, освещение и разнообразные лавочки с навесами от солнца, урны.

Второй сквер занимает 5,8 тыс. кв. метров. Здесь также всё будет сделано для комфортного отдых детей и взрослых.

Кроме того, уже приступили к обустройству площади Блюхера и установке памятного знака маршалу Советского Союза, военному министру Дальневосточной республики Василию Блюхеру.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане открыли двустороннее автомобильное движение по участку Портового шоссе, а территорию берегоукрепления сделали удобной для пешеходов, обустроили видовую площадку.