Нью-Йорк, США, 14 сентября, 2021, 03:47 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 13 сентября разнонаправленно. В минусе — Nasdaq.

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Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 261,91 пункта (0,76%), до уровня 34 869,63 пункта. S&P 500 подорожал на 10,15 пункта (0,23%), поднявшись до уровня 4468,73 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 9,91 пункта (0,07%), опустившись до уровня 15 105,58 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,34, до уровня $70,45 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, газ на европейском рынке стал стоить больше $740 за 1 тыс. кубометров, это новое рекордное значение.

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