Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан провел переговоры с главой канцелярии главы Финландии Хиски Хаукалла, в котором обсудил вопрос взаимоотношений с Россией, сообщает пресс-служба Белого дома.

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«Они обменялись мнениями о соответствующих усилиях по налаживанию более конструктивных отношений с Россией, где это возможно», — говорится в сообщении.

При этом Салливан и Хаукалла договорились, что будут сохранять бдительность в случае якобы опасных действий Москвы. Также дипломаты обсудили отношения между США и Финляндией, а также работу в арктическом регионе.