Лондон, 14 сентября, 2021, 03:16 — ИА Регнум. Звание самого популярного аэропорта Европы утратил международный аэропорт Хитроу в Лондоне. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 14 сентября изданием Times.

cedarjet201 Аэропорт Хитроу

По данным Times, аэропорт Хитроу занял лишь десятую строчку в рейтинге самых популярных аэропортов, если исходить из загруженности воздушной гавани. В апреле аэропорт Хитроу обслужил только 19,5 тыс. рейсов, тогда как аэропорт Схипхол в Амстердаме стал рекордсменом месяца, обслужив 33 тыс. рейсов.

Самыми популярными аэропортами Европы стали воздушные гавани Антальи, Афин, Барселоны, Мадрида, Майорки, Стамбула, Франкфурта, а также парижский Руасси — Шарль-де-Голль.

Пассажиропоток в Хитроу в августе текущего года составил 2,2 млн человек, что стало самым высоким показателем с весны 2020 года, но составило лишь 29% от пассажиропотока в 2019 году. В ряде стран рост пассажиропотока происходит значительно быстрее, чем в лондонской воздушной гавани. Это связано с тем, что в Великобритании значительно строже, чем в других странах, правила въезда для гостей из-за рубежа. В связи с этим администрация аэропорта обратилась к правительству Великобритании с просьбой упростить правила, отменив часть коронавирусных ограничений.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии Китаем нового грузового авиамаршрута в Лондон.