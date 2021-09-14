Владивосток, 14 сентября, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Во Владивостоке 13 сентября родился мальчик-богатырь.

(сс) Pexels Малыш

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Малыш появился на свет в роддоме №3. Вес новорожденного — 5 кг 150 гр.

По словам врачей, ребёнок и мать чувствуют себя нормально.

«Роды были естественными. Ещё раз от всей души поздравляем нашу мамочку с рождением малыша!» — написали на своей странице авторы паблика родильного дома.

Отмечается, что это уже второй ребёнок в семье.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик весом 5 кг 80 г родился в областном клиническом перинатальном центре Рязани.