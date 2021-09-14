Макаров, Сахалинская область, 14 сентября, 2021, 03:09 — ИА Регнум. На Сахалине вечером 13 сентября специалистам удалось восстановить водоснабжение города Макаров, которое было прекращено из-за схода мощного селевого потока в основной и резервный водозаборы. Но после заполнения системы произошёл порыв на сетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

AVRS Вода

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Для устранения повреждения на трубопроводе придётся частично перекрывать воду в городе.

Для жителей Макарова продолжается подвоз питьевой воды по графику. Специалисты отмечают, что употреблять в пищу воду из системы водоснабжения пока можно только после термической обработки. До получения результатов анализа она считается технической.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине жители Макаровского района остались без водоснабжения — после схода 11 сентября селей парализована работа основного и резервного водохранилищ. В районе действует режим ЧС.