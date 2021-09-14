Красноярск, 14 сентября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Во вторник, 14 сентября, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +12… +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Павел Редин ИА Красная Весна Осень

В 06:45 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 14 на 15 сентября ожидается до +3… +6 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В среду, 15 сентября, в Красноярске до +9… +12 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до +5… +7 °C, дождь.

В четверг, 16 сентября, в Красноярске ожидается до +15… +17 °C днём и до +6… +8 °C ночью, облачно, кратковременный дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 14 сентября в центральных районах Красноярского края, в Туруханском районе, на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного, юго-западного ветра до 15−20 м/с.

В центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

Читайте также: В Красноярском крае за выходные потушили три лесных пожара