Вашингтон, 14 сентября, 2021, 02:55 — ИА Регнум. Выходец из России Андрей Калугин вместе с сотрудницей американского госдепа Лорой Галлахер были признаны виновными в сговоре с целью получения обманным путем гражданства США, сообщает пресс-служба американского минюста.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным ведомства, Галлахер и Калугин заключили фиктивный брак, чтобы выходец из России смог получить гражданство США. Следствие указывает, что обвиняемые познакомились еще в 2013 году, когда у Калугина подходил к концу срок действия студенческой визы. В связи с этим они в 2015 году заключили брак и подали документы, чтобы российский гражданин мог получить вид на жительство в США.

Следствие отмечает, что супруги жили отдельно и в отношениях уже не состояли, однако Галлахер продолжила помогать Калугину с получением американского гражданства. Он получил гражданство уже после 2018 года, затем Галлахер подала на развод.

Ожидается, что приговор суд вынесет в феврале 2022 года. По предъявленным обвинениям Галлахер и Калугину грозит до десяти лет лишения свободы. Однако, как отмечают эксперты, как правило, по таким делам суд смягчает приговоры.